Київ Кепіталз – Кременчук: онлайн-трансляція вирішального матчу фінальної серії

Київ Кепіталз і Кременчук сьогодні, 11 квітня, визначать чемпіона України за підсумками сезону-2024/25.

"Кияни" вище фінішували за свого візаві в регулярному чемпіонаті, тому мають перевагу свого льоду – гра пройде на льодовій арені "Шалетт".

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі заплановано на 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватися вперед, також столичний колектив забрав четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука. У шостій дуелі колектив Ігоря Єдапіна зумів зрівняти рахунок у серії.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішиться у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Київ Кепіталз проводить свій другий сезон в історії. У перший рік команда стала четвертою за підсумками регулярного сезону, а в 1/2 фіналу програла Соколу (1:4), який і став чемпіоном.

Кременчук має значно більшу історію. Клуб лише раз ставав чемпіоном. Як вище згадувалося, сталося це в 2020 році. Проте "містяни" тричі (2015, 2017, 2020) ставали найкращими за підсумками регулярного сезону.

В останніх трьох сезонах представник Полтавської області зупинявся за крок від титулу, кожного разу поступаючись Соколу. Без трофею все-таки Кременчук не залишився – у 2023 році вдалося виграти Кубок України.