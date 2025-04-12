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Гюлер поставив Реалу умову через Анчелотті

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 14:07
Гюлер поставив Реалу умову через Анчелотті
instagram.com/ardaguler

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер може влітку залишити клуб за певних обставин.

Про це повідомляє Defensa Central.

Турецький вундеркінд провів особисту бесіду із Флорентіно Пересом, під час якої заявив, що залишить клуб за умови, якщо команду продовжить тренувати Карло Анчелотті.

Такий демарш не сподобався керівництву "вершкових", яке серйозно замислилось над продажем Гюлера.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 33 матчі, в яких забив три голи та зробив сім гольових передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Астон Вілли до Гюлера.

Реал Мадрид Флорентіно Перес Карло Анчелотті Арда Гюлер

Арда Гюлер

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