Одноклубник Малиновського може стати конкурентом Довбика в Ромі
Андреа Пінамонті
Getty Images
Рома проявляє інтерес до нападника Дженоа Андреа Пінамонті.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Керівництво Роми шукає на наступний сезон нападника, який міг би стати альтернативою та конкурентом за місце в основі для українця Артема Довбика. Окрім Пінамонті, розглядаються також кандидатури Лоренцо Лукки з Удінезе та Ніколи Крстовича з Лечче.
У поточному сезоні на рахунку Пінамонті 9 голів і 1 асист у 31 матчі за Дженоа в усіх турнірах. Форвард виступає за генуезький клуб на правах оренди з опцією викупу. Права на гравця належать Сассуоло. Трансферна вартість нападника оцінюється в 16 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що влітку Рому може очолити нинішній тренер Дженоа Патрік Вієйра.