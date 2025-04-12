Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва зіграє у фіналі турніру ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 12 квітня 2025, 14:19
Соболєва зіграє у фіналі турніру ITF в Італії
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (204) вийшла у фінал турніру серії ITF W35, що проходить в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

У півфінальній грі перша сіяна українка за 2 години 24 хвилини перемогла фінку Лауру Хієтаранту (447) з рахунком 6:2, 7:6(6).

У другій партії Соболєва подавала на матч, ведучи 6:5, але невдало. На тай-брейку вже Хієтаранта мала подвійний сет-пойнт, та все ж Анастасія дотиснула фінку.

Соболєва за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Півфінал, 12 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) – Лаура Хієтаранта (Фінляндія) 6:2, 7:6(6)

Це була перша зустріч суперниць. У вирішальній грі змагань Анастасія зіграє проти переможниці матчу між Еммою Лен (483, Франція) та Антонією Шмідт (423, Німеччина).

Для Соболєвої майбутній фінал стане першим на турнірах вище категорії W15. На 15-тисячниках українка здобула 5 титулів у шести зіграних вирішальних матчах.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфінальному матчі Соболєва обіграла болгарку Єлізару Янєву (784).

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва зіграє у півфіналі турніру ITF в Італії
Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Італії
Соболєва не змогла дограти матч другого кола на турнірі WTA в Анталії
Соболєва розгромно перемогла у першому колі турніру серії WTA 125 в Анталії
Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк піднялася на 5 рядків в оновленому рейтингу WTA

Останні новини