Соболєва зіграє у фіналі турніру ITF в Італії

Анастасія Соболєва (204) вийшла у фінал турніру серії ITF W35, що проходить в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

У півфінальній грі перша сіяна українка за 2 години 24 хвилини перемогла фінку Лауру Хієтаранту (447) з рахунком 6:2, 7:6(6).

У другій партії Соболєва подавала на матч, ведучи 6:5, але невдало. На тай-брейку вже Хієтаранта мала подвійний сет-пойнт, та все ж Анастасія дотиснула фінку.

Соболєва за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 12 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) – Лаура Хієтаранта (Фінляндія) 6:2, 7:6(6)

Це була перша зустріч суперниць. У вирішальній грі змагань Анастасія зіграє проти переможниці матчу між Еммою Лен (483, Франція) та Антонією Шмідт (423, Німеччина).

Для Соболєвої майбутній фінал стане першим на турнірах вище категорії W15. На 15-тисячниках українка здобула 5 титулів у шести зіграних вирішальних матчах.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфінальному матчі Соболєва обіграла болгарку Єлізару Янєву (784).