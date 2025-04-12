Миколенко відновив тренування після травми

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко відновився після травми стегна та розпочав роботу у загальній групі.

Про це заявив Девід Моєс на передматчевій пресконференції.

" Миколенко повернувся до тренувань і брав участь в останніх заняттях. Він намагається повернути кондиції та набрати оптимальну форму. Найближчим часом він повернеться на поле. Можливо, не проти Ноттінгема, але його повернення відбудеться швидше, ніж ми передбачали спочатку", – розповів фахівець.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 30 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.

Зазначимо, що сьогодні Евертон зіграє поєдинок 32 туру АПЛ проти Ноттінгема – старт матчу заплановано на 17:00 за київським часом.

Раніше АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.