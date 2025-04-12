Нива у меншості врятувалася від поразки в матчі Першої ліги проти Металурга

Поєдинок групи вибування Першої ліги-2024/25 між запорізьким Металургом і тернопільською Нивою завершився внічию 1:1. Обидва голи були забиті в другому таймі. Всю другу половину матчу Нива грала в меншості.

У компенсований до другого тайму час поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група вибування

3 тур, 12 квітня

Металург Запоріжжя – Нива Тернопіль – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Іродовський, 1:1 – 77 Посєвкін

Також сьогодні, 12 квітня, відбудеться один матч у чемпіонській групі. Кудрівка приймає Металіст, поєдинок розпочався о 14:00.

Вчора, 11 квітня, Епіцентр на виїзді обіграв СК Полтаву в матчі чемпіонської групи.