Нива у меншості врятувалася від поразки в матчі Першої ліги проти Металурга
ФК Нива Тернопіль
Поєдинок групи вибування Першої ліги-2024/25 між запорізьким Металургом і тернопільською Нивою завершився внічию 1:1. Обидва голи були забиті в другому таймі. Всю другу половину матчу Нива грала в меншості.
У компенсований до другого тайму час поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування
3 тур, 12 квітня
Металург Запоріжжя – Нива Тернопіль – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Іродовський, 1:1 – 77 Посєвкін
Також сьогодні, 12 квітня, відбудеться один матч у чемпіонській групі. Кудрівка приймає Металіст, поєдинок розпочався о 14:00.
Вчора, 11 квітня, Епіцентр на виїзді обіграв СК Полтаву в матчі чемпіонської групи.