Кардинал-Рівне у перенесеному матчі 16 туру Екстра-ліги розгромив in.IT

Сьогодні, 12 квітня, відбувся перенесений матч 16-го туру чемпіонату України з футзалу між Кардиналом-Рівне та in.IT.

Зустріч завершилась перемогою рівненського колективу з рахунком 6:2.

Попри дострокову втрату шансі на участь у плейоф, підопічні Ланко виявили велику жагу до перемоги, забивши п'ять м'ячів у ворота суперників ще до перерви.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

16 тур, 12 квітня

Кардинал-Рівне – in.IT Львів 6:2 (5:1)

Голи: 1:0 – Волков, 1, 2:0 – Волков, 6, 2:1 – Михайлишин, 7, 3:1 – Волянюк, 9, 4:1 – Кравчук, 12, 5:1 – Волянюк, 19, 5:2 – Мурин, 24, 6:2 – Скибчик, 39

Таким чином, львів'яни залишились на останньому місці турнірної таблиці з сімома очками, а Кардинал розмістився на 9 стрічці, маючи 20 залікових балів у своєму активі.

Напередодні визначився переможець аматорського чемпіонату України з футзалу.