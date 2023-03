Захисник Арсенала Олександр Зінченко став найкращим гравцем команди в лютому.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець переміг у голосуванні вболівальників. Другим став Габріел Магальяес, третє - Букайо Сака.

🥁 Presenting our February Player of the Month…



🥇 Oleksandr Zinchenko

🥈 @biel_m04

🥉 @BukayoSaka87



Congratulations, Alex 🤩