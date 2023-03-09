Гравці Тоттенгема благають Почеттіно повернутися у клуб

Деякі гравці Тоттенгема хочуть возз'єднатися з колишнім тренером

Кілька футболістів та представників персоналу Тоттенгема благають Маурісіо Почеттіно повернутися та відродити клуб.

Про це повідомляє Sky Sports.

Важливі гравці лондонського клубу жадають сміливого та прогресивного стилю гри команди, якого не бачили у Тоттенгемі після звільнення 51-річного аргентинця в листопаді 2019 року. Вони також вважають, що розвитком гравців нехтували.

Уболівальники лондонців, які звикли, що їхня команда під керівництвом Почеттіно є високоактивною, домінуючою та захоплюючою, а зараз спостерігають протилежне, теж переважною більшістю виступають за возз’єднання з колишнім тренером.

Хоч керівництво Тоттенгема й тепло ставиться до Почеттіно, директори клубу, зокрема Деніел Леві, не піддадуться емоціям. Попри те, що вони пам’ятають досягнення коуча, причини припинення співпраці не залишаються без уваги.

Раніше Почеттіно відмовився очолити Челсі.