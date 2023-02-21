Почеттіно відмовився очолити Челсі

Колишній головний тренер Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно отримував пропозицію очолити Челсі.

Про це повідомляє журналіст 90min Грема Бейлі.

Не всі у керівництві лондонського клубу розділяють довіру Тодда Боелі до Грема Поттера. Вони не вірять, що він здатен виправити становище після серії провальних результатів.

Сам Боелі також начебто має деякі сумніви, проте не бажає щось змінювати посеред процесу перебудови команди.

З Почеттіно натомість минулого тижня вели перемовини представники менеджменту. Маурісіо відповів відмовою, адже хоче повернутись до тренерської діяльності лише за відповідних та правильних умов.

Нагадаємо Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.