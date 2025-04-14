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Мілан може позбутися колишнього форварда Реала

Станіслав Лисак — 14 квітня 2025, 10:21
Мілан може позбутися колишнього форварда Реала
ФК Мілан

Нападник Мілана Лука Йович може покинути італійський клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сербський форвард близький до відходу з клубу, однак його останні виступи змушують керівництво задуматися над продовження контракту.

Наразі майбутнє Йовича знаходиться під питанням, а менеджмент "росонеррі" очікує на прихід нового спортивного директора та головного тренера, який вирішить долю гравця.

Контракт 27-річного серба розрахований до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Лука Йович взяв участь в 10 матчах в усіх турнірах, в останніх трьох іграх форвард відзначився двома голами. Трансферна вартість Йовича оцінюється у 2,5 млн євро.

Напередодні Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала та близький до призначення Джованні Сарторі.

Мілан Лука Йович

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