Мілан може позбутися колишнього форварда Реала

Нападник Мілана Лука Йович може покинути італійський клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сербський форвард близький до відходу з клубу, однак його останні виступи змушують керівництво задуматися над продовження контракту.

Наразі майбутнє Йовича знаходиться під питанням, а менеджмент "росонеррі" очікує на прихід нового спортивного директора та головного тренера, який вирішить долю гравця.

Контракт 27-річного серба розрахований до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Лука Йович взяв участь в 10 матчах в усіх турнірах, в останніх трьох іграх форвард відзначився двома голами. Трансферна вартість Йовича оцінюється у 2,5 млн євро.

Напередодні Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала та близький до призначення Джованні Сарторі.