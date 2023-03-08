Ювентус планує повернути 15 турнірних очок у Серії А

Ювентус оскаржить рішення зняття з команди 15 очок

Ювентус розраховує на повернення 15 турнірних очок, яких команда клубу втратила у поточному чемпіонаті Італії через виявлені фінансові махінації.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У стані "старої синьйори" виявили процесуальні недогляди, згідно з якими судді, які займалися справою Ювентуса, могли заднім числом встановити терміни зобов'язань щодо порушення процесу. Це нібито дає туринцям підстави вимагати визнання судового розгляду недійсним.

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Нагадаємо, Ювентус оштрафований на 15 очок, у турнірній таблиці Серії А посідає 7-е місце, маючи 35 пунктів.