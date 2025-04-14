17-річний талант з неймовірним результатом виграв дорослий чемпіонат Австралії з бігу на 200 м
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Сімнадцятирічний Гоут Гоут виграв чемпіонат Австралії на дистанції 200 метрів і подолав 20-секундний бар'єр.
Про це пише BBC.
Він подолав дистанцію за 19,84 секунди, що на 0,2 секунди швидше за власний національний рекорд. Але це не буде офіційним рекордом через швидкість вітру +2,2 метра за секунду.
Гаут став другим найшвидшим спринтером на 200 метрів у віці до 20 років в історії за будь-яких умов – після американця Ерріона Найтона, який показав 19,49 у 2022 році.
"Швидкість вітру – це подарунок. Я скористався нею, злетів і отримав менше 20 секунд, тому я не міг бути щасливішим. Я прагнув вибігти з 10 секунд, зосереджуючись на 100 метрах, що я й зробив. Відчуваю себе досить чудово", – сказав Гоут Гоут.
У п'ятницю, 12 квітня, Гоут виграв титул на дистанції 100 метрів серед молоді до 20 років за 9,99, також із попутним вітром вище дозволеного ліміту.