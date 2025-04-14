17-річний талант з неймовірним результатом виграв дорослий чемпіонат Австралії з бігу на 200 м

Сімнадцятирічний Гоут Гоут виграв чемпіонат Австралії на дистанції 200 метрів і подолав 20-секундний бар'єр.

Про це пише BBC.

Він подолав дистанцію за 19,84 секунди, що на 0,2 секунди швидше за власний національний рекорд. Але це не буде офіційним рекордом через швидкість вітру +2,2 метра за секунду.

Гаут став другим найшвидшим спринтером на 200 метрів у віці до 20 років в історії за будь-яких умов – після американця Ерріона Найтона, який показав 19,49 у 2022 році.

"Швидкість вітру – це подарунок. Я скористався нею, злетів і отримав менше 20 секунд, тому я не міг бути щасливішим. Я прагнув вибігти з 10 секунд, зосереджуючись на 100 метрах, що я й зробив. Відчуваю себе досить чудово", – сказав Гоут Гоут.

Gout Gout 🇦🇺 runs a blistering 19.84s (2.2) over 200m in Perth!!🤯🤯



He is the Australian senior men's 200m champion. That finish!🔥pic.twitter.com/gimOb7sL6Y — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 13, 2025

He’s FLYING 😱



17-year-old Gout Gout blazes to 19.84 (+2.2) to win the senior men’s 200m at the Australian Athletics Championships 😤



📸 @caseysims_ pic.twitter.com/F601E5osDi — World Athletics (@WorldAthletics) April 13, 2025

У п'ятницю, 12 квітня, Гоут виграв титул на дистанції 100 метрів серед молоді до 20 років за 9,99, також із попутним вітром вище дозволеного ліміту.