Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

17-річний талант з неймовірним результатом виграв дорослий чемпіонат Австралії з бігу на 200 м

Руслан Травкін — 14 квітня 2025, 09:52
17-річний талант з неймовірним результатом виграв дорослий чемпіонат Австралії з бігу на 200 м
x.com/WorldAthletics

Сімнадцятирічний Гоут Гоут виграв чемпіонат Австралії на дистанції 200 метрів і подолав 20-секундний бар'єр.

Про це пише BBC.

Він подолав дистанцію за 19,84 секунди, що на 0,2 секунди швидше за власний національний рекорд. Але це не буде офіційним рекордом через швидкість вітру +2,2 метра за секунду.

Гаут став другим найшвидшим спринтером на 200 метрів у віці до 20 років в історії за будь-яких умов – після американця Ерріона Найтона, який показав 19,49 у 2022 році.

"Швидкість вітруце подарунок. Я скористався нею, злетів і отримав менше 20 секунд, тому я не міг бути щасливішим. Я прагнув вибігти з 10 секунд, зосереджуючись на 100 метрах, що я й зробив. Відчуваю себе досить чудово", – сказав Гоут Гоут.

У п'ятницю, 12 квітня, Гоут виграв титул на дистанції 100 метрів серед молоді до 20 років за 9,99, також із попутним вітром вище дозволеного ліміту.

біг Легка атлетика

Легка атлетика

Два світові рекорди за один день: литовець Алекна вперше в історії метнув диск на 75 метрів
Магучіх відсвяткувала завершення робочого тижня ефектним танцем із подругами
Померла триразова чемпіонка Норвегії зі стрибків у висоту
Українка Мазуренко фінішувала п'ятою у півмарафоні на чемпіонаті Європи
Чемпіонат Європи з бігу: перший турнір в історії та шанс для любителів

Останні новини