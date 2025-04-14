Мбаппе попросив вибачення за жорсткий фол, який призвів до вилучення

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе попросив вибачення у хавбека Алавеса Антоніо Бланко за жорсткий фол, який стався у межах 31 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє видання AS.

Спочатку француз отримав жовту за грубе порушення правил у центрі поля, проте після перегляду VAR головний суддя прийняв рішення вилучити француза.

Після завершення поєдинку Кіліан Мбаппе перепросив за свій вчинок у Бланко і гравці обмінялися рукостисканнями. Також француз вибачився перед партнерами по мадридському Реалі, за те, що залишив колектив у меншості.

Пізніше Антоніо Бланко підтвердив вибачення Мбаппе. Зауважимо, що поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "вершкових".

Нагадаємо, що вже в середу, 16 квітня, мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.