Клуб НБА продовжив контракт з тренером-чемпіоном

Портленд Трейл Блейзерс та головний тренер Чонсі Біллапс погодили багаторічне продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

В ніч на сьогодні, 14 квітня, закінчився четвертий сезон та останній гарантований рік за контрактом Біллапса.

"Я дуже задоволений тим, що ми зробили, і тим, куди, на мою думку, ми можемо піти. Тут все дуже багатообіцяюче. Мене це надихає", – сказав Біллапс.

Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups has agreed to a multiyear contract extension, sources tell ESPN. Blazers officials negotiated a new deal with Billups' representation, Andy Miller of Klutch Sports, as the coach finished the final guaranteed year on his contract. pic.twitter.com/fyO36RRlvr — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2025

Портленд не зміг потрапити в постсезон, завершивши кампанію-2024/25 на дванадцятому місці Західної конференції з результатом 36-46.

За чотири сезони на посаді тренера Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс має баланс перемог 116-211. Це його перший самостійний досвід роботи головним тренером.

Минулого року Біллапс був включений до Зали баскетбольної слави. В 2004 році він став чемпіоном НБА у складі Детройт Пістонс, вигравши при цьому звання MVP фіналу.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня завершився регулярний сезон НБА, з результатами матчів якого можна ознайомитися на нашому сайті.