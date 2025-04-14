Клуб НБА продовжив контракт з тренером-чемпіоном
Портленд Трейл Блейзерс та головний тренер Чонсі Біллапс погодили багаторічне продовження контракту.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
В ніч на сьогодні, 14 квітня, закінчився четвертий сезон та останній гарантований рік за контрактом Біллапса.
"Я дуже задоволений тим, що ми зробили, і тим, куди, на мою думку, ми можемо піти. Тут все дуже багатообіцяюче. Мене це надихає", – сказав Біллапс.
Портленд не зміг потрапити в постсезон, завершивши кампанію-2024/25 на дванадцятому місці Західної конференції з результатом 36-46.
За чотири сезони на посаді тренера Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс має баланс перемог 116-211. Це його перший самостійний досвід роботи головним тренером.
Минулого року Біллапс був включений до Зали баскетбольної слави. В 2004 році він став чемпіоном НБА у складі Детройт Пістонс, вигравши при цьому звання MVP фіналу.
Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня завершився регулярний сезон НБА, з результатами матчів якого можна ознайомитися на нашому сайті.