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Клуб НБА продовжив контракт з тренером-чемпіоном

Олексій Погорелов — 14 квітня 2025, 10:25
Чонсі Біллапс
Чонсі Біллапс
Getty Images

Портленд Трейл Блейзерс та головний тренер Чонсі Біллапс погодили багаторічне продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

В ніч на сьогодні, 14 квітня, закінчився четвертий сезон та останній гарантований рік за контрактом Біллапса.

"Я дуже задоволений тим, що ми зробили, і тим, куди, на мою думку, ми можемо піти. Тут все дуже багатообіцяюче. Мене це надихає", – сказав Біллапс.

Портленд не зміг потрапити в постсезон, завершивши кампанію-2024/25 на дванадцятому місці Західної конференції з результатом 36-46.

За чотири сезони на посаді тренера Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс має баланс перемог 116-211. Це його перший самостійний досвід роботи головним тренером.

Минулого року Біллапс був включений до Зали баскетбольної слави. В 2004 році він став чемпіоном НБА у складі Детройт Пістонс, вигравши при цьому звання MVP фіналу.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня завершився регулярний сезон НБА, з результатами матчів якого можна ознайомитися на нашому сайті.

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