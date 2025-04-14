Чемпіон MotoGP зламав шість ребер під час падіння на Гран-прі Катару

Чемпіон світу з MotoGP Хорхе Мартін перебуває в лікарні в Досі після падіння під час Гран-прі Катару. Лікарі діагностували у нього шість зламаних ребер.

Про це пишe A Bola.

Також тести виявили в іспанського гонщика колапс легенів – коли простір навколо легень заповнюється повітрям, що змушує легені опускатися.

"Хорхе Мартін пройшов комп'ютерну томографію, яка показала посилення пневмотораксу (колапс легенів), що змусить поставити дренаж для відсмоктування. Гонщику доведеться кілька днів залишатися під наглядом у лікарні, поки пневмоторакс не пройде", – сказано в заяві команди.

Absolute heartbreak 💔



Sending our best wishes to our Champ @88jorgemartin on his recovery after this one 🦾



📋 The final medical check showed six fractures on the right posterior arches and he will remain under observation at the hospital until the pneumothorax resolves. pic.twitter.com/lq9ATFIJgL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2025

Зазначимо, що Мартін перед стартом сезону зазнав серйозних травм під час падіння на тестових заїздах.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Катару став гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес

Наступний, п'ятий етап чемпіонату світу MotoGP відбудеться на іспанській трасі Херес, де стартує європейська частина сезону. Гран-прі Іспанії відбудеться з 25 по 27 квітня.