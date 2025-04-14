Дворазова олімпійська чемпіонка кинула свою дівчину, оскільки та продавала свої фото на OnlyFans
Дворазова олімпійська чемпіонка з боксу Нікола Адамс зізналася, що розійшлася зі своєю дівчиною. Причина – колишня партнерка продавала свої фото на OnlyFans.
Про це Адамс зізналася в інтерв'ю для The Sun.
Нікола пробула в стосунках із моделлю Елой Берг близько 7 років.
"Я завжди неймовірно підтримувала кар'єру Елли та її вибір, включаючи її роботу на OnlyFans. Вона приголомшлива жінка, і я захоплююсь її впевненістю та незалежністю.
Однак, хоч би як я поважала те, що вона робить, я не можу заперечувати, що це вплинуло на наші стосунки", – сказала вона.
У пари є дворічний син Тейлор Нейт, народжений за допомогою ЕКЗ з використанням однієї з яйцеклітин Ніколи.
"Батьківство змінює твій погляд на багато речей, і мені довелося бути по-справжньому чесною із собою щодо своїх емоцій і того, що краще для нашої родини.
Ми вперше обговорили ідею розлучення п'ять місяців тому і дійшли рішення протягом деякого часу", – додала Адамс.
42-річна Адамс здобула золото на Олімпіадах у Лондоні та Ріо. У 2016 році вона також стала чемпіонкою світу. Потім перейшла в професіонали, але провела лише шість поєдинків: 5 перемог (3 КО), 1 нічия.
Нікола вимушена була завершити кар'єру через розрив зіниці і погіршення зору.
Нагадаємо, відомий британський промоутер Едді Гірн висловив сподівання, що колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг.