Дворазова олімпійська чемпіонка кинула свою дівчину, оскільки та продавала свої фото на OnlyFans

Дворазова олімпійська чемпіонка з боксу Нікола Адамс зізналася, що розійшлася зі своєю дівчиною. Причина – колишня партнерка продавала свої фото на OnlyFans.

Про це Адамс зізналася в інтерв'ю для The Sun.

Нікола пробула в стосунках із моделлю Елой Берг близько 7 років.

"Я завжди неймовірно підтримувала кар'єру Елли та її вибір, включаючи її роботу на OnlyFans. Вона приголомшлива жінка, і я захоплююсь її впевненістю та незалежністю. Однак, хоч би як я поважала те, що вона робить, я не можу заперечувати, що це вплинуло на наші стосунки", – сказала вона.

У пари є дворічний син Тейлор Нейт, народжений за допомогою ЕКЗ з використанням однієї з яйцеклітин Ніколи.

"Батьківство змінює твій погляд на багато речей, і мені довелося бути по-справжньому чесною із собою щодо своїх емоцій і того, що краще для нашої родини. Ми вперше обговорили ідею розлучення п'ять місяців тому і дійшли рішення протягом деякого часу", – додала Адамс.

42-річна Адамс здобула золото на Олімпіадах у Лондоні та Ріо. У 2016 році вона також стала чемпіонкою світу. Потім перейшла в професіонали, але провела лише шість поєдинків: 5 перемог (3 КО), 1 нічия.

Нікола вимушена була завершити кар'єру через розрив зіниці і погіршення зору.

Нагадаємо, відомий британський промоутер Едді Гірн висловив сподівання, що колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг.