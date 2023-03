Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу ЛЧ

ПСЖ вдруге поспіль не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіон, вилетівши від Баварії.

Про це повідомляє BT Sport.

Для нападника Ліонеля Мессі це перший випадок у його кар’єрі, коли він у двох поспіль розіграшах турніру не зміг вийти до чвертьфіналу.

Загалом аргентинець лише тричі вилітав у першому раунді разом з Барселоною.

У складі ПСЖ Мессі не зміг відзначитися результативними діями в усіх чотирьох матчах плей-оф.

Messi never failed to reach the Champions League quarter-finals in consecutive seasons with Barcelona.



He's done just that at PSG 😔#UCL pic.twitter.com/7leK00dPuO