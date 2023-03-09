Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 1704
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:12 2623
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 08:18 3112
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 613 1
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 298
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 01:28 826
Мілан пройшов Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:05 575
Баварія переграла ПСЖ та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 899
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2191
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 537
Прямі трансляції

Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу ЛЧ

Сьогодні 10:01 130 0
Мессі не зміг відзначитися результативними діями за ПСЖ у плей-оф ЛЧ
Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ вдруге поспіль не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіон, вилетівши від Баварії.

Про це повідомляє BT Sport.

Для нападника Ліонеля Мессі це перший випадок у його кар’єрі, коли він у двох поспіль розіграшах турніру не зміг вийти до чвертьфіналу.

Загалом аргентинець лише тричі вилітав у першому раунді разом з Барселоною.

У складі ПСЖ Мессі не зміг відзначитися результативними діями в усіх чотирьох матчах плей-оф.

  Дивіться: Баварія - ПСЖ 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Коментарі ()
Популярне зараз
Буряк: Я шокований рішенням Петракова Буряк: Я шокований рішенням Петракова 4961
Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка 5898
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3068
Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика 3548 5
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 22989 2
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 3112
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8727
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22015
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30969 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12923
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44246
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270303