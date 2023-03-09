Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ вдруге поспіль не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіон, вилетівши від Баварії.
Про це повідомляє BT Sport.
Для нападника Ліонеля Мессі це перший випадок у його кар’єрі, коли він у двох поспіль розіграшах турніру не зміг вийти до чвертьфіналу.
Загалом аргентинець лише тричі вилітав у першому раунді разом з Барселоною.
У складі ПСЖ Мессі не зміг відзначитися результативними діями в усіх чотирьох матчах плей-оф.
Messi never failed to reach the Champions League quarter-finals in consecutive seasons with Barcelona.— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 8, 2023
He's done just that at PSG 😔#UCL pic.twitter.com/7leK00dPuO