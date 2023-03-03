Арбітр Серра може отримати дискваліфікацію за конфлікт з Моурінью

Італійська ассоціація арбітрів відсторонила Серру від роботи на наступний тур Серії А

Джерело - La Repubblica.

Арбітр Марко Серра може бути дискваліфікований за конфлікт з головним тренером Роми Жозе Моурінью під час матчу проти Кремонезе.

Про це повідомляє La Repubblica.

На початку другого тайму Серра, який працював четвертим арбітром, нецензурно відповів на скаргу Моурінью щодо помилки головного арбітра.

Італійська ассоціація арбітрів відсторонила Серру від роботи на наступний тур Серії А, але ймовірно, дискваліфікація буде тривалішою. Також арбітр може бути відправлений до нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью.