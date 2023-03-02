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Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью

Сьогодні 12:37 240 0
60-річний португалець був шокований тим, що його вилучили
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью
#Моурінью, #Рома

Джерело - Il Messaggero.

Рома має намір оскаржити 2-матчеву дискваліфікацію Жозе Моурінью за його вилучення в матчі чемпіонату Італії проти Кремонезе (0:1).

Про це повідомляє Il Messaggero.

60-річний португалець був шокований тим, що його вилучили. В післяматчевому інтерв'ю тренер хотів, щоб керівництво федерації вивчало запис його розмови з 4-м рефері, але джерела, близькі до видання, стверджують, що цього запису не існує.

Запис здійснюється лише тоді, коли четвертий арбітр натискає певну кнопку, в цьому випадку цього не сталося.

Нагадаємо, Де Дзербі може очолити Рому.

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