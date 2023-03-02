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Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ

Вчора 23:11 317 0
Гарі Невілл прокоментував боротьбу за чемпіонство в АПЛ
Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Каплієнко, #Манчестер Сіті, #Гарі Невілл, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсеналу не вдасться втримати лідерство у поточному сезоні АПЛ.

Про це розповів колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"В Арсенала завжди були труднощі у заключних частинах минулих сезонів. Найсвіжіший приклад – попередня кампанія.

Ось чому Манчестер Сіті виграє АПЛ – лондонці почнуть панікувати, коли дійде до останніх 10 матчах. З’явиться неспокій, посилиться тиск. Їхня перемога стане неймовірним досягненням, але вони не звикли до таких ситуацій, як Ман Сіті.

В Арсенала забагато емоцій, а для цього ще рано. Так святкувати, коли попереду ще половина шляху… Це недобре. Ці емоції – це негативний бік в плані гонитви за титул", – сказав Невілл.

Після 25 турів "каноніри" випереджають "містян" на 5 очок.

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