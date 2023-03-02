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Конте, Сілва та тен Гаг можуть стати тренером місяця в АПЛ

Сьогодні 15:27 174 0
Визначилися претенденти на звання Тренера місяця в АПЛ
Конте, Сілва та тен Гаг можуть стати тренером місяця в АПЛ
#Абдул-Керім, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Фулгем, #Ерік тен Гаг, #Антоніо Конте

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга визначилася з претендентами на звання Тренер місяця за підсумками лютого.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Це головний тренер Фулгема Марку Сілва, головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте та головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

Голоси вболівальників будуть об'єднані з голосами футбольних експертів для визначення переможця, якого буде оголошено наступного тижня.

Нагадаємо, футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ.

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