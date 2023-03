Конте, Сілва та тен Гаг можуть стати тренером місяця в АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга визначилася з претендентами на звання Тренер місяця за підсумками лютого.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Це головний тренер Фулгема Марку Сілва, головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте та головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

Голоси вболівальників будуть об'єднані з голосами футбольних експертів для визначення переможця, якого буде оголошено наступного тижня.

👔 Antonio Conte

👔 Marco Silva

👔 Erik ten Hag



It's time for you to vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | https://t.co/QyadQoZAkh pic.twitter.com/wYAGsZIdms