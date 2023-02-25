Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО

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#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вулвергемптон, #Фулгем, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Манор Соломон відзначився втретє поспіль за Фулгем у матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

На 64-й хвилині ізраїльтянин змістився із лівого флангу і пробив з-за меж штрафного майданчика в дальній нижній кут воріт Жозе Са, зрівнявши рахунок у зустрічі (1:1).

Відео

Цікаво, що всі свої три голи за Фулгем Соломон забивав після виходів на заміну. Права на 23-річного атакувального футболіста, нагадаємо, досі належать донецькому Шахтарю.

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