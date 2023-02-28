Верес підписав контракт із переможцем народного відбору

Термін угоди становить три роки

Джерело - ФК Верес.

Владислав Тишинінов став гравцем рівненського Вереса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії контракту між народним клубом та двадцятидворічним півзахисником розрахований на три роки.

Нагадаємо, Владислав Тишинінов став одним із переможців народного відбору, який у січні відбувся у Рівному.

Владислав Тишинінов народився 20 березня 2000 року у Мирнограді на Донеччині. Зріст - 179 см. Вага - 76 кг. Півзахисник. Вихованець столичної ДЮСШ №15. Попередні клуби: Земплін (Словаччина), Арсенал-Київ, Яруд (Маріуполь), Тростянець.