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Президент ПСЖ підтримав Галтьє

Сьогодні 17:42 182 0
Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував гру ПСЖ
Президент ПСЖ підтримав Галтьє
Фото - gettyimages
#Аль-Хелаїфі, #Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі довіряє головному тренеру клубу Крістофу Гальтьє після перемоги над Марселем (3:0).

Про це він розповів в інтерв'ю RMC Sport.

"Я дуже щасливий. Команда провела відмінний матч, і ми побачили відмінний ПСЖ. Я завжди був впевнений у моїх гравцях і моєму тренері. Ми провели дійсно хорошу гру. Це ПСЖ, це наш рівень, ми перемогли стильно. Ми грали проти чудового Марселя,  але показали справжнє обличчя ПСЖ.Я побачив багато позитивного.Це був матч не за три очки, а за шість.Гра була дуже агресивною.Разом із майбутньою грою проти Нанта це стане чудовою підготовкою до Ліги чемпіонів.

Я завжди вірив у мого тренера. Я знаю, що він може нам дати. Після чемпіонату світу було складно всім, але особливо ПСЖ, оскільки багато наших гравців їздили на турнір. Було багато травм. Це не виправдання.

Впевненість у матчі з Баварією? Завжди. Цей матч з Марселем дасть гравцям і решті велику впевненість", – сказав Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, Галтьє могли звільнити з ПСЖ у разі невдач у матчах із Ліллем та Марселем, проте обидві гри парижани виграли.

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