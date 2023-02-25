Експрезидент Ювентуса: Домінування АПЛ загрожує європейському футболу

Домінування англійської Прем'єр-ліги загрожує європейському футболі.

Про це розповів колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі в інтерв'ю De Telegraaf

"Якби Суперліга побачила світ, клуби залишилися у своїх національних лігах. Звичайно, Аяксу, Фейєноорду та ПСВ потрібна Ередивізі, і навпаки. Необхідно пройти кваліфікацію в Суперлігу через національну лігу. Сильні та рівні національні чемпіонати відповідають інтересам усіх.

Якщо ви порівняєте це з Європою, то побачите тенденцію до того, що внутрішні ліги стають менш популярними за нинішньої системи. Емоції відсутні, чемпіони одні й самі. У чому цінність чемпіонату Франції з ПСЖ як вічні чемпіони? Італійська, навіть німецька та іспанська ліги занепадають.

Лише Прем'єр-ліга росте і є уславленою Суперлігою. Прем'єр-ліга заробляє близько чотирьох мільярдів євро на рік, Іспанія – близько половини цієї суми, Німеччина – 1,5 мільярда, Нідерланди – 100 мільйонів євро. Домінування Англії загрожує європейському футболу.

Актуально: Галліані: Суперліга вже існує - це АПЛ

У Лізі чемпіонів, починаючи з чвертьфіналу, завжди грають англійські клуби та три чи чотири команди з інших країн, такі як Реал, Барселона, ПСЖ та Баварія, з рідкісними аутсайдерами, такими як Аякс у 2019 році.

Ця передбачуваність – похоронний дзвін для будь-якої ліги. З іншого боку, необхідно створити економічні та фінансові умови для клубів, щоб вони не втратили весь дохід одним махом після невдалого сезону. Прем'єр-ліга використовує з цією метою парашутну систему. Клуби, які вилетіли з ліги, отримують фінансову компенсацію протягом кількох років", – сказав Аньєллі.