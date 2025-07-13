Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Голден Стейт планує підсилитися Сіммонсом та молодшим братом Каррі

Олексій Мурзак — 13 липня 2025, 18:45
Голден Стейт планує підсилитися Сіммонсом та молодшим братом Каррі
Сет Каррі
Getty Images

Голден Стейт зацікавлений у підписанні Сета Каррі та Бена Сіммонса.

Про це повідомив інсайдер Бретт Сігел.

34-річний Сет минулого сезону він набирав за Шарлотт у середньому 6,5 очка за гру, реалізовуючи 47,8% кидків з гри та 45,6% з-за дуги. Він молодший брат лідера Ворріорз Стефена Каррі.

Водночас 28-річний Сіммонс минулого сезону набирав у середньому 5,0 очок, 4,7 підбирань та 5,6 асистів за гру при реалізації з гри 52%, виступаючи за Бруклін і Кліпперс.

Раніше повідомлялося, що захисник Мемфіса Коул Ентоні, який став частиною команди у середині червня, незабаром залишить її.

Стефен Каррі НБА Голден Стейт Ворріорз

Голден Стейт Ворріорз

Все як за контрактом, – Каррі розповів про майбутнє та плани на завершення кар'єри
Голден Стейт, Лейкерс та Мілуокі очікують, коли Біл домовиться з Фініксом про викуп контракту
Історія була написана: обмін Дюранта в Х'юстон став найбільшим в НБА
Голден Стейт обіграв Лейкерс, Маямі здолав Сан-Антоніо у першому турі Літньої ліги НБА
Обмін Дюранта стане семистороннім: як це може трапитися і до чого тут Лейкерс та Голден Стейт

Останні новини