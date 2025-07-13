Був на твоєму місці, – відомий британський телеведучий підтримав Хорнера після звільнення з Ред Булл

Зірковий телеведучий автомобільних шоу "Top Gear" та "The Grand Tour" Джеремі Кларксон висловив свою підтримку Крістіану Хорнеру.

Про це повідомляє Motorsport.

9 липня Ред Булл оголосив про звільнення Хорнера з посади керівника та генерального директора команди Формули-1.

У своїй колонці Кларксон розповів, що надіслав повідомлення Хорнеру, в якому він підтримав 51-річного британця, нагадавши, що ведучий сам бував у подібній ситуації.

"Я надіслав йому повідомлення після того, як з'явилася новина про його звільнення. Я написав, що в минулому був на його місці. Я пояснив, що коли прокидаєшся наступного ранку, легко подумати: "Ну, ось і все". Але в моєму випадку це було не так. Я не здався, не впав. Я піднявся та пішов далі. І я впевнений, що він зробить так само", – написав Кларксон.

Джеремі Кларксон натякнув на інцидент, який стався у 2015 році. Тоді 65-річний британець вдарив продюсера "Top Gear" Ойсіна Тімона, що призвело до звільнення ведучого.

Разом із ним в знак солідарності шоу залишили його друзі Джеймс Мей та Річард Гаммонд. Згодом культова трійця створила нове автомобільне шоу "The Grand Tour", у той час як "Top Gear" найняв нових ведучих, проте вже не мав колишньої популярності, що невдовзі призвело до закриття шоу.

Кларксон розповів, як він провів трохи часу із Хорнером під час етапу у Великій Британії. За словами Джеремі, Крістіан гадки не мав, що на нього чекає.

"Я провів трохи часу з Крістіаном на Гран-прі Великої Британії в неділю. Було очевидно, що він навіть не здогадувався про те, що відбудеться. Він був зі своєю 11-річною донькою Олівією, мати якої (перша дружина Хорнера) щойно померла від раку очей. І ми здебільшого говорили про це і про те, як бідолашна донечка справляється з цим".

Наостанок ведучий поговорив про те, що очікує на Хорнера у майбутньому після 20 років у Ред Булл.

"Розумні люди кажуть, що він піде в Альпін. Але наступного року у них будуть двигуни Мерседес. Це означає, що Крістіану доведеться працювати з босом "срібних стріл" Тото Вольффом. А оскільки ці двоє не дуже ладнають між собою, я не бачу, щоб це сталося".

Нагадаємо, що після новини про своє звільнення Крістіан Хорнер виступив із емоційною прощальною промовою перед співробітниками Ред Булл.

А колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун виправдав рішення австрійської команди розстатися із Хорнером.