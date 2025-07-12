Голкіпер Карпат потрапив до сфери інтересів учасника Ліги чемпіонів минулого сезону – ЗМІ

Голкіпер Карпат Яків Кінарейкін увійшов до списку інтересів клубу з топ-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє Sport Arena.

Назва клубу не розголошується, однак це учасник Ліги чемпіонів-2025/26.

Кінарейкін з літа 2024 виступає за Карпати. Воротар говорив, що на той час до нього був інтерес двох клубів Ла Ліги, проте він вирішив приєднатися до львів'ян.

Минулого сезону Кінарейкін провів 13 матчів за Карпати, ставши регулярним гравцем основи навесні. Воротар пропустив у них 12 голів і 5 зустрічей відіграв на нуль.

Раніше Карпати визначились з переліком спаринг-партнерів на тренувальному зборі в Австрії.