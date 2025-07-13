ЛеБрон – про майбутнє в Лейкерс: Мені нема про що говорити

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс відмовився коментувати те, що зараз відбувається між ним та франшизою з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє BasketNews.

Тема відносин "Короля" та "озерників" стала дуже обговорюваною останнім часом. ЗМІ пишуть про те, що фронт-офіс спеціально не запропонував йому новий контракт, через що ЛеБрон був змушений взяти опцію гравця на наступний сезон.

До того ж, керівництво ЛАЛ не обговорювало з Джеймсом важливі теми, такі як обмін Ентоні Девіса на Луку Дончича та продаж клубу за 10 мільярдів доларів.

В ніч на сьогодні, 13 липня, відбувся матч Літньої ліги НБА між Новим Орлеаном та Лейкерс (81:94), на якому був присутній ЛеБрон. Коли до нього там підійшли та попросили вперше прокоментувати стан його відносин з ЛАЛ, Джеймс відмовився це робити.

"Мені нема про що говорити", – відповів баскетболіст.

LeBron declined to hop on the ESPN broadcast to talk about his situation with the Lakers:



“I ain’t got nothing to talk about.”



(via @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/TeavwLMPbh — Legion Hoops (@LegionHoops) July 13, 2025

Нагадаємо, що у ЛеБрона Джеймса є варіант із черговим поверненням додому, оскільки його готовий підібрати Клівленд.

Раніше стало відомо про другий матч Дмитра Скапінцева в межах Літньої ліги НБА.