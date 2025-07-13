Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

ЛеБрон – про майбутнє в Лейкерс: Мені нема про що говорити

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 18:50
ЛеБрон – про майбутнє в Лейкерс: Мені нема про що говорити
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс відмовився коментувати те, що зараз відбувається між ним та франшизою з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє BasketNews.

Тема відносин "Короля" та "озерників" стала дуже обговорюваною останнім часом. ЗМІ пишуть про те, що фронт-офіс спеціально не запропонував йому новий контракт, через що ЛеБрон був змушений взяти опцію гравця на наступний сезон.

До того ж, керівництво ЛАЛ не обговорювало з Джеймсом важливі теми, такі як обмін Ентоні Девіса на Луку Дончича та продаж клубу за 10 мільярдів доларів.

В ніч на сьогодні, 13 липня, відбувся матч Літньої ліги НБА між Новим Орлеаном та Лейкерс (81:94), на якому був присутній ЛеБрон. Коли до нього там підійшли та попросили вперше прокоментувати стан його відносин з ЛАЛ, Джеймс відмовився це робити.

"Мені нема про що говорити", – відповів баскетболіст.

Нагадаємо, що у ЛеБрона Джеймса є варіант із черговим поверненням додому, оскільки його готовий підібрати Клівленд.

Раніше стало відомо про другий матч Дмитра Скапінцева в межах Літньої ліги НБА.

баскетбол Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА

баскетбол

Новачок Мемфіса домовився про викуп контракту, щоб приєднатися до Мілуокі
Сіннер чи Алькарас? Порзінгіс, Ясікявічюс та інші зробили прогноз на фінал Вімблдону
Клівленд готовий повернути ЛеБрона, але за однієї умови
Чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона
Реал Мадрид посилив склад чинним чемпіоном світу

Останні новини