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Півзахисник Металіста 1925 може перебратися в Зорю – ЗМІ

Олексій Мурзак — 13 липня 2025, 19:24
Півзахисник Металіста 1925 може перебратися в Зорю – ЗМІ
Владлен Юрченко
ФК Металіст 1925

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко планує змінити клубну прописку.

Гравець, який за інформацією ЗМІ, не входить до планів головного тренера харківської команди Младена Бартуловича, моде перейти в Зорю, пише Sport.ua.

З гравцем добре знайомий головний тренер Віктор Скрипник. Обидва вже працювали разом у Зорі, Ворсклі та в тому ж Металісті 1925.

Також на 31-річного півзахисника претендують Чорноморець та Буковина, котрі виступають в Першій лізі. У сезоні 24/25 Юрченко зіграв за Металіст 1925 27 матчів і забив 9 голів.

Раніше повідомлялося, що Динамо віддало в оренду у луганську Зорю Романа Саленка.

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