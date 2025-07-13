Півзахисник Металіста 1925 може перебратися в Зорю – ЗМІ

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко планує змінити клубну прописку.

Гравець, який за інформацією ЗМІ, не входить до планів головного тренера харківської команди Младена Бартуловича, моде перейти в Зорю, пише Sport.ua.

З гравцем добре знайомий головний тренер Віктор Скрипник. Обидва вже працювали разом у Зорі, Ворсклі та в тому ж Металісті 1925.

Також на 31-річного півзахисника претендують Чорноморець та Буковина, котрі виступають в Першій лізі. У сезоні 24/25 Юрченко зіграв за Металіст 1925 27 матчів і забив 9 голів.

Раніше повідомлялося, що Динамо віддало в оренду у луганську Зорю Романа Саленка.