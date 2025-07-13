Манчестер Юнайтед сподівається оформити подвійний трансфер

Манчестер Юнайтед веде переговори про трансфер двох талановитих хавбеків, які мають підсилити академію клубу.

Про це повідомляє Manhester Evening News.

Мова йде про капітана юнацької збірної Англії Сета Ріджеона, який виступає за Фулгем, та Тайріза Нубіссі, який у свою чергу наближається до того, щоб залишити академію Манчестер Сіті.

Ріджеон вважається одним з найцікавіших молодих атакувальних півзахисників країни. Окрім МЮ він зацікавив Сіті, Челсі та Ліверпуль.

Нубіссі може отримати обіцянку чіткого шляху до першої команди "червоних дияволів", що йому не можуть гарантувати на "Етіхаді". Юнайтед сподівається поповнити свою академію обома молодими талантами.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже підписав до академії молодого форварда з французької Ліги 1.

Раніше стало відомо, що вінгери манкуніанців Маркус Рашфорд та Алехандро Гарначо відмовилися від пропозицій із Саудівськоїх Аравії.