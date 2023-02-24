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Сваток: Дніпро-1 віддав усі сили, виклався на сто відсотків, але не пощастило

Сьогодні 13:38 287 0
Олександр Сваток прокоментував підсумки протистояння з АЕК Ларнака
Сваток: Дніпро-1 віддав усі сили, виклався на сто відсотків, але не пощастило
#Сваток, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

СК Дніпро-1 не пощастило у матчі-відповіді 1/16 Ліги конференцій проти АЕКа.

Про це розповів захисник і капітан українського клубу Олександр Сваток.

"По грі я можу сказати, що наша команда віддала усі сили, виклалися на сто відсотків, але нам не пощастило. Були моменти, могли забивати, але не реалізували їх. Хотілося б подивитися на АЕК, як він грає, коли першим пропускає гол.

Втрата Артема Довбика? Звісно, це відчувалося, адже Артем – лідер нашої команди, наш кращий бомбардир. Важко без нього грати, але у першому таймі Пеглоу непогано відіграв, добре пересувався, мав нагоди і у другому таймі.  Гуцуляк теж багато боротьби виграв і непогано виглядав.

На всі сто відсотків ми не зіграні з новачками, але з кожною грою бачимо, що все краще і краще розуміємо один одного. Тепер будемо готуватися до виступів у чемпіонаті України і всі думки на матч з Олександрією", - відзначив Сваток.

Нагадаємо, Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій.

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