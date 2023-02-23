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Індзагі: Ми провели дуже хороший матч із технічним суперником

Сьогодні 11:01 297 0
Тренер Інтера прокоментував перемогу над Порту в ЛЧ
Індзагі: Ми провели дуже хороший матч із технічним суперником
#Індзагі, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Порту

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Інтер заслуговував вести в рахунку в матчі з Порту (1:0) в Лізі чемпіонів ще до перерви.

Про це розповів головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі.

"Ми провели дуже хороший матч із фізично підготовленим та технічним суперником. У першому таймі ми мали кілька чудових моментів. Після перерви ми погано увійшли в гру, Шкриняр та Онана нас виручили. Потім були видалення і наш гол. Такі матчі непрості, і всі зіграли добре, включаючи тих, хто вийшов на заміну".

  Інтер - Порту 1:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"У першому таймі нам слід було швидше працювати з м'ячем, швидше розігрувати заготовлені комбінації. Суперник люто атакував, і нам, гадаю, слід збільшити темп. Але, як мені здається, ми заслуговували вести в рахунку вже до перерви", - сказав Індзагі.

Нагадаємо, Інтер зацікавлений у продажу Брозовича.

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