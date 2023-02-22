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Йовичевич: Зараз Україна б’ється за свою свободу

Сьогодні 22:59 169 0
Тренер Шахтаря дав інтерв'ю напередодні матчу з Ренном
Йовичевич: Зараз Україна б’ється за свою свободу
#Йовичевич, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич висловив вдячність усім європейським країнам, які допомагають.

Про це він розповів перед матчем з Ренном.

"Але зараз Україна б’ється за свою свободу, і це ті часи, коли ми мусимо терпіти, бути об’єднаними й битися. Хочу висловити вдячність усім європейським країнам, які допомагають нам. Якби було ще більше допомоги, то було б іще краще, аби війна якнайшвидше закінчилася і всі могли спокійно спати".

  У чому сила Шахтаря в матчах проти Ренна

"Це дійсно турбує, бо ми насамперед люди. Просто можу пишатися країною, яка б’ється, яка показує характер, міняє менталітет нації. І яка стане ще краще в майбутньому - це 100 відсотків", - сказав Йовичевич.

Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи

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