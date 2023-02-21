Габелок: З почуттям гумору у Петракова повний порядок

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков на теорії міг так "напхати" тому, що провинився, що вся команда лежала від сміху.

Про це заявив капітан Металіста 1925 Артем Габелок.

"Якщо Кривенцов - фанатик та тактик, то Петраков - це душа. У мене стільки веселих історій та "горбушок" не було з жодним тренером.

Є, що згадати, та розповісти нема чого. Всі ці історії не для друку [сміється]. Можу сказати, що на теорії Васильович міг так "напхати" тому, що провинився, що вся команда лежала від сміху.

Ми ходили за ним, записували в блокноти, а потім розповідали всі ці історії друзям. З почуттям гумору у Петракова повний порядок", - сказав Габелок.