Артур не покине Ліверпуль у зимове трансферне вікно

Півзахисник Ліверпуля Артур залишиться в клубі після зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Ніколо Скіра з посиланням на агента гравця Федеріко Пасторелло.

#Arthur Melo will stay at #Liverpool at 100% in January as announced by his agent Federico #Pastorello to Tmw: “If #Allegri also stays at #Juve next season, we’ll have to find a solution. If #LFC wanted to renew the loan or make a bid, they would find fertile ground”. #transfers