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Артур не покине Ліверпуль у зимове трансферне вікно

Сьогодні 20:36 131 0
Бразильський хавбек не повернеться в Ювентус
Артур не покине Ліверпуль у зимове трансферне вікно
#Артур Мело, #Ліверпуль, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Артур залишиться в клубі після зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Ніколо Скіра з посиланням на агента гравця Федеріко Пасторелло.

"Якщо Массімілано Аллегрі залишиться в Ювентусі на наступний сезон, нам доведеться шукати рішення. Якщо Ліверпуль захоче продовжити оренду Артура або зробити пропозицію щодо викупу, то знайде сприятливі умови", - сказав Пасторелло.

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