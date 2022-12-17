Артур не покине Ліверпуль у зимове трансферне вікно

Бразильський хавбек не повернеться в Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Артур залишиться в клубі після зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Ніколо Скіра з посиланням на агента гравця Федеріко Пасторелло.

"Якщо Массімілано Аллегрі залишиться в Ювентусі на наступний сезон, нам доведеться шукати рішення. Якщо Ліверпуль захоче продовжити оренду Артура або зробити пропозицію щодо викупу, то знайде сприятливі умови", - сказав Пасторелло.