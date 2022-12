Сампдорія візьме в оренду у Наполі захисника Алессандро Дзанолі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Деталі угоди не повідомляються.

22-річний італієць в поточному сезоні провів 3 матчі за Наполі в усіх турнірах.

🔜 Done Deal! Alessandro #Zanoli to #Sampdoria from #Napoli on loan. #transfers