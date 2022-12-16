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Навас занадто старий для Баварії - Ді Марціо

Сьогодні 11:37 124 0
Джанлука Ді Марціо прокоментував заміну Мануелю Ноєру
Навас занадто старий для Баварії - Ді Марціо
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Навас, #Мануель Ноєр, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баварія шукає голкіпера на заміну Мануелю Ноєру, який вибув до кінця сезону.

Про це розповів інсайдер Джанлука Ді Марціо.

"Баварії потрібен новий воротар, вони вже звернулися до Домініка Ливаковича. Він у списку Баварії, тому що вона наполягає на підміні Ноєра. Переговори вже були проведені. Я не знаю, чи продовжиться це, але розмови ведуться. Тепер питання в тому, що вирішать люди в Баварії, чи є він ідеальною підміною Ноєру.

Говорили й про Янна Зоммера, оскільки в кінці червня у нього закінчується контракт.

Навас - ще один варіант, але він занадто старий і занадто дорогий", - сказав Ді Марціо.

Нагадаємо, Нюбель не хоче повертатися у Баварію.

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