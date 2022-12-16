Навас занадто старий для Баварії - Ді Марціо

Баварія шукає голкіпера на заміну Мануелю Ноєру, який вибув до кінця сезону.

Про це розповів інсайдер Джанлука Ді Марціо.

"Баварії потрібен новий воротар, вони вже звернулися до Домініка Ливаковича. Він у списку Баварії, тому що вона наполягає на підміні Ноєра. Переговори вже були проведені. Я не знаю, чи продовжиться це, але розмови ведуться. Тепер питання в тому, що вирішать люди в Баварії, чи є він ідеальною підміною Ноєру.

Говорили й про Янна Зоммера, оскільки в кінці червня у нього закінчується контракт.

Навас - ще один варіант, але він занадто старий і занадто дорогий", - сказав Ді Марціо.