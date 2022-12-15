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Нюбель не хоче повертатися в Баварію

Сьогодні 15:38 137 0
Нюбель не хоче повертатися в Баварію
#Баварія, #Монако, #Нюбель, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Баварії Александр Нюбель, який виступає в оренді за Монако, не хоче повертатися у Мюнхен у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Get French Football News.

26-річного футболіста вважають заміною для Мануеля Ноєра, який не зіграє до кінця сезону через перелом гомілки.

Нюбель насолоджується своїм часом у Монако та кількістю ігрового часу. Він був би готовий повернутися у Баварію у випадку, якби йому гарантували практику й після відновлення Ноєра.

Також Александру подобається робота з воротарським тренерським штабом французької команди.

В орендному договорі не прописаний пункт про його дострокове розірвання, Монако вимагатиме у німців компенсацію у 2 мільйони євро.

На рахунку 26-річного Нюбеля 6 сухих матчів за Монако з 15-ти у Лізі 1 цього сезону, він пропустив 21 гол.

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