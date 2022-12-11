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Іско має намір покинути Севілью

Сьогодні 11:33 209 0
Тренерський штаб натомість незадоволений формою гравця
Іско має намір покинути Севілью
#Іско, #Севілья

Джерело - Marca.

Півзахисник Севільї Іско може покинути команду вже у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Цього тижня між 30-річним півзахисником та спортивним директором Мончі відбулася розмова, яка закінчилася конфліктом.

Іспанець нібито наголосив, що проєкт клубу зазнає краху, а він взагалі приходив у команду лише заради тренера Хулена Лопетегі, якого було звільнено у жовтні.

Новий тренерський штаб натомість незадоволений формою Іско.

Нагадаємо, Севілья планує взимку повернути форварда Дольберга Ніцці.

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