Іско має намір покинути Севілью

Тренерський штаб натомість незадоволений формою гравця

Джерело - Marca.

Півзахисник Севільї Іско може покинути команду вже у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Цього тижня між 30-річним півзахисником та спортивним директором Мончі відбулася розмова, яка закінчилася конфліктом.

Іспанець нібито наголосив, що проєкт клубу зазнає краху, а він взагалі приходив у команду лише заради тренера Хулена Лопетегі, якого було звільнено у жовтні.

Новий тренерський штаб натомість незадоволений формою Іско.

Нагадаємо, Севілья планує взимку повернути форварда Дольберга Ніцці.