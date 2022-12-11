Іско має намір покинути Севілью

Джерело - Marca.
Півзахисник Севільї Іско може покинути команду вже у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Marca.
Цього тижня між 30-річним півзахисником та спортивним директором Мончі відбулася розмова, яка закінчилася конфліктом.
Іспанець нібито наголосив, що проєкт клубу зазнає краху, а він взагалі приходив у команду лише заради тренера Хулена Лопетегі, якого було звільнено у жовтні.
Новий тренерський штаб натомість незадоволений формою Іско.
Нагадаємо, Севілья планує взимку повернути форварда Дольберга Ніцці.