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Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів
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Куман замінить Ван Гала у збірній Нідерландів

Сьогодні 22:10 174 0
Рональд Куман очолить збірну Нідерландів
Куман замінить Ван Гала у збірній Нідерландів
#Рональд Куман, #Луї ван Гал

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Барселони Рональд Куман з січня очолить збірну Нідерландів після відходу Луї ван Гала. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зміну керівництва було заплановано та узгоджено задовго до чемпіонату світу в Катарі. Ван Гал раніше самостійно прийняв рішення про звільнення відразу після Мундіалю. Куман підписав контракт з нідерландською федерацією про вступ на нову посаду ще у квітні.

Куман раніше очолював національну команду з 2018 по 2020 роки. Згодом фахівець прийняв Барселону, з якою пропрацював понад рік.

Раніше повідомлялося, що Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів.

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