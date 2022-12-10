Куман замінить Ван Гала у збірній Нідерландів

Рональд Куман очолить збірну Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Барселони Рональд Куман з січня очолить збірну Нідерландів після відходу Луї ван Гала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зміну керівництва було заплановано та узгоджено задовго до чемпіонату світу в Катарі. Ван Гал раніше самостійно прийняв рішення про звільнення відразу після Мундіалю. Куман підписав контракт з нідерландською федерацією про вступ на нову посаду ще у квітні.

Куман раніше очолював національну команду з 2018 по 2020 роки. Згодом фахівець прийняв Барселону, з якою пропрацював понад рік.

Раніше повідомлялося, що Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів.