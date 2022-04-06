Збірна Нідерландів підтвердила підписання контракту з Куманом

Екстренер Барси замінить Луї ван Гала у 2023-у

Джерело - Королівська футбольний союз Нідерландів.

Роналда Кумана призначено головним тренером збірної Нідерландів з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Колишній тренер Барселони змінить Луї ван Гала після ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні цього року у Катарі.

Куман уклав контракт із Королівським футбольним союзом Нідерландів до 2026 року.

Він уже тренував національну команду з 2018 до 2020 року, після чого пішов до Барселони. У жовтні минулого року його було звільнено з каталонського клубу.

Нагадаємо, у Луї ван Гала виявили рак простати.