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Збірна Нідерландів підтвердила підписання контракту з Куманом

Сьогодні 11:16 196 0
Екстренер Барси замінить Луї ван Гала у 2023-у
Збірна Нідерландів підтвердила підписання контракту з Куманом
#Рональд Куман, #Збірна Нідерландів з футболу, #Луї ван Гал

Джерело - Королівська футбольний союз Нідерландів.

Роналда Кумана призначено головним тренером збірної Нідерландів з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Колишній тренер Барселони змінить Луї ван Гала після ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні цього року у Катарі.

Куман уклав контракт із Королівським футбольним союзом Нідерландів до 2026 року.

Він уже тренував національну команду з 2018 до 2020 року, після чого пішов до Барселони. У жовтні минулого року його було звільнено з каталонського клубу.

Нагадаємо, у Луї ван Гала виявили рак простати.

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