Тен Гаг: Я не був би проти ідеї зберегти Роналду

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хотів зберегти нападника Кріштіану Роналду.

Про це він розповів порталу Manchester Evening News.

Erik ten Hag on if he would've kept Ronaldo if he was in better form: "Definitely not [against the idea]. Last year he scored 24 goals, yes? So what does this team need? We need goals." [men] #mufc