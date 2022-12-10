Тен Гаг про Роналду: Він не був у хорошій формі

Тренер Манчестер Юнайтед розповів про причини проблем Роналду

Джерело - Manchester Evening News.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не міг показати свій рівень гри через погану форму.

Про це розповів наставник МЮ Ерік тен Гаг.

"Ми хочемо нового майбутнього для Манчестер Юнайтед, а Роналду не хотів бути його частиною. Рухаємося далі. Коли він в хорошій формі, то це хороший гравець, який міг би допомогти нам повернутися і досягти цілей, які перед нами стоять. Це цілком зрозуміло. Але він не був у хорошій формі".

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"Я повинен робити вибір серед гравців, які не виступають на своєму рівні, і виставляти найкращу команду. Це моя відповідальність на користь клубу і на користь команди. Це ті рішення, які я маю приймати. Неважливо, хто ця людина, йдеться про те, як ми виступатимемо", - сказав тен Гаг.

Нагадаємо, ТенГаг хоче запросити Депая в Манчестер Юнайтед.