Півзахисник Верони Іван Ілич входить у сферу інтересів італійських грандів.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Лаціо та Наполі цікавляться хавбеком збірної Сербії.

21-річний гравець в поточному сезоні провів 8 матчів за Верону.

