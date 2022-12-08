Реал підписав бразильського таланта

Джерело - Чемпіон.
Нападник Палмейраса Ендрік продовжить кар'єру у Реалі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
16-річний форвард обійшовся Реалу у 60 млн євро. У Реал він перейде у 2024, коли йому виповниться 18.
Джерело зазначає, що всі питання з документацією іспанський гранд має намір вирішити протягом цього місяця.
Ендрік у 2022 році провів 7 матчів за Палмейрас у чемпіонаті Бразилії. В його активі 3 голи і 1 результативний пас.
Раніше Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів.