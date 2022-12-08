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Реал підписав бразильського таланта

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Реал оформив трансфер одного з головних талантів покоління.
Реал підписав бразильського таланта
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Ендрік

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейраса Ендрік продовжить кар'єру у Реалі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

16-річний форвард обійшовся Реалу у 60 млн євро. У Реал він перейде у 2024, коли йому виповниться 18.

Джерело зазначає, що всі питання з документацією іспанський гранд має намір вирішити протягом цього місяця.

Ендрік у 2022 році провів 7 матчів за Палмейрас у чемпіонаті Бразилії. В його активі 3 голи і 1 результативний пас.

Раніше Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів.

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