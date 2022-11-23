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Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів

Сьогодні 12:10 159 0
Парижани пропонували за двох бразильських талантів 80 млн євро
Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів
#Палмейрас, #ПСЖ

Джерело - UOL.

Палмейрас відмовився продавати 16-річного Ендріка та 15-річного Естевао Вілліана у ПСЖ.

UOL Esporte

Парижани пропонували за двох бразильських талантів 80 млн євро.

Ендрік дебютував за першу команду Палмейраса у жовтні цього року і вже відзначився двома голами в чемпіонаті Бразилії. За Ендріком також слідкують Реал, Барселона та Челсі.

Естевао Вілліан наразі виступає за молодіжну команду Палмейраса. Очікується, що він приєднається до основного складу в ході передсезонної підготовки.

Згідно з законом, обидва гравці можуть почати грати за закордонні клуби тільки з моменту досягнення повноліття.

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