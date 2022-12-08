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Ліверпуль лідирує в боротьбі за Беллінгема

Сьогодні 11:41 166 0
Гравцем цікавиться мадридський Реал
Ліверпуль лідирує в боротьбі за Беллінгема
#Беллінгем, #Боруссія Дортмунд, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Представники півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема проінформували Реал, що Ліверпуль лідирує у боротьбі за футболіста.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Один з агентів розповів йому, що 19-річний англієць в захваті від АПЛ і дуже любить місцевий футбол.

Реал оцінює футболіста у 100 млн євро, тому цінник Боруссії у 150 млн дуже ускладнює можливий трансфер. У клубі песимістично дивляться на свої шанси врешті підписати Беллінгема.

Раніше Манчестер Юнайтед втратив надію на підписання Беллінгема.

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