Представники півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема проінформували Реал, що Ліверпуль лідирує у боротьбі за футболіста.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Один з агентів розповів йому, що 19-річний англієць в захваті від АПЛ і дуже любить місцевий футбол.

Реал оцінює футболіста у 100 млн євро, тому цінник Боруссії у 150 млн дуже ускладнює можливий трансфер. У клубі песимістично дивляться на свої шанси врешті підписати Беллінгема.

TRUE✅ the Management of Jude Bellingham informed Real Madrid that Liverpool actually is leading the race for a Transfer of Bellingham this summer @LFC @SPORTBILD