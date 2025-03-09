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🥇 Курченко здобула золото на Гран-прі в австрійському Лінці

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 18:46
🥇 Курченко здобула золото на Гран-прі в австрійському Лінці
Юлія Курченко
JIF

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко виграла фінал Гран-прі, що проходить в австрійському місті Лінці.

У фіналі її опоненткою була представниця Великої Британії Емма Райд. 21-річна Левченко зуміла виконати кидок на іппон і перемогла у ваговій категорії до 78 кг.

У півфіналі Юлія була сильніше за представницю Словенії Метку Лобнік. До цього Курченко здобула перемоги над дзюдоїстками з Австрії та Нідерландів.

Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.

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дзюдо

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