🥇 Курченко здобула золото на Гран-прі в австрійському Лінці

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко виграла фінал Гран-прі, що проходить в австрійському місті Лінці.

У фіналі її опоненткою була представниця Великої Британії Емма Райд. 21-річна Левченко зуміла виконати кидок на іппон і перемогла у ваговій категорії до 78 кг.

У півфіналі Юлія була сильніше за представницю Словенії Метку Лобнік. До цього Курченко здобула перемоги над дзюдоїстками з Австрії та Нідерландів.

Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.